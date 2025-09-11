La historia del temible violador que se ocultó 50 años y fue descubierto gracias a la ciencia

Más de cuarenta años, fueron los que California estuvo marcada por la sombra de un criminal. Esto fue tras una serie de asesinatos meticulosos y violentos que mantuvo en vilo a la sociedad, confundió a la policía y sembró el miedo en generaciones de víctimas y testigos.

Lo impensado era que, detrás de aquel historial de terror, se ocultaba un hombre con apariencia común. Se trata Joseph DeAngelo quien amparado en una vida rutinaria y silenciosa, logró pasar inadvertido entre sus vecinos mientras acumulaba un prontuario estremecedor.

Según consignó Los Angeles Times, fue responsable de al menos 13 asesinatos, más de 50 violaciones y numerosos robos que dejaron una huella imborrable en la historia criminal del estado.

Ataques

El recorrido criminal comenzó en 1974, en Visalia. DeAngelo irrumpía de madrugada en viviendas habitadas, revolvía cajones y se llevaba objetos pequeños. En varias oportunidades dejó rastros de haber recorrido la casa a escasos metros de los dueños que dormían, además de mensajes burlones que evidenciaban su perverso control sobre la escena, de acuerdo con The Sacramento Bee.

El punto de quiebre llegó con un intento de secuestro: la víctima pidió ayuda y el padre que acudió fue asesinado de un disparo. Tras ese crimen, los robos cesaron, pero el miedo ya estaba instalado. Nadie imaginaba que aquel ladrón volvería a aparecer, esta vez con métodos mucho más crueles.

Poco después, el miedo se instaló en los suburbios de Sacramento. Allí, Joseph DeAngelo ganó un nuevo apodo: “el violador del Área Este”. Encapuchado y armado, irrumpía en casas familiares durante la noche, sorprendía a mujeres solas o a parejas dormidas y las sometía con violencia. Tras atarlas, abusaba de ellas bajo amenazas de muerte y, lejos de escapar de inmediato, se quedaba en la vivienda: comía, bebía o se llevaba algún objeto —ropa íntima, monedas, joyas— como trofeo. En algunos casos, llegó a llamar por teléfono a sus víctimas días después para recordarles que seguía teniendo poder sobre ellas, según publicó BBC News.

Entre 1976 y 1979, se le adjudicaron más de 30 violaciones en esa región. La ausencia de coordinación entre departamentos policiales le jugó a favor: sin comunicación por radio ni intercambio de datos, los ataques parecían aislados y las pistas se diluían. DeAngelo supo explotar cada grieta del sistema, moviéndose como un fantasma imposible de atrapar.

A finales de los años 70, su violencia escaló. Ya no solo violaba: comenzó a matar a las parejas durante los asaltos. Las investigaciones revelaron seguimientos que se extendían por días, irrupciones en viviendas con sistemas de alarma y persianas reforzadas, y una crueldad creciente en cada ataque. El patrón se volvió siniestro: primero inmovilizaba al hombre, luego violaba a la mujer frente a él y, finalmente, los asesinaba o asfixiaba antes de desaparecer sin dejar rastro.

Durante casi una década, Joseph DeAngelo fue responsable de al menos 13 homicidios documentados y más de cincuenta violaciones confirmadas. Según The Washington Post, se registran oficialmente 87 víctimas directas y 53 escenas del crimen repartidas en once condados. El miedo que generó transformó la vida cotidiana de miles de personas: familias enteras modificaron sus rutinas, instalaron cerraduras adicionales, compraron armas y organizaron patrullas vecinales.

Un monstruo camuflado

Mientras la policía intentaba descifrar el misterio, DeAngelo llevaba una existencia aparentemente normal. Había trabajado como agente en Exeter y Auburn, hasta perder su empleo tras ser acusado de un robo en una ferretería. Más tarde formó una familia, trabajó durante años en un supermercado y residió en barrios tranquilos, según consignó Los Angeles Times.

Para quienes lo conocieron, era simplemente un hombre reservado, un padre más entre los suburbios de Sacramento. Pero tras esa fachada se ocultaba uno de los criminales seriales más buscados y temidos en la historia de Estados Unidos.

Fin del terror

Casi medio siglo después del primer ataque, la resolución del caso llegó. Esto fue gracias a un avance científico. En 2018, investigadores y el FBI recurrieron a bases públicas y privadas de genealogía genética, cruzando muestras de ADN obtenidas en las escenas del crimen con perfiles de plataformas familiares como GEDmatch, FamilyTreeDNA y MyHeritage, según detalló BBC News. La genealogista civil Bárbara Rae-Venter fue clave, rastreando el árbol genealógico del sospechoso hasta llegar a Joseph DeAngelo.

El siguiente paso consistió en vigilar al sospechoso y recolectar de manera encubierta un pañuelo desechado, cuya muestra de ADN confirmó la coincidencia con el material genético acumulado durante años. En abril de 2018, DeAngelo fue finalmente arrestado. Sus vecinos, sorprendidos, solo lo conocían como un hombre mayor, callado y aparentemente inofensivo.

En agosto de 2020, con 74 años, DeAngelo se declaró culpable de trece asesinatos y admitió decenas de agresiones sexuales y robos, evitando así la pena de muerte a cambio de pasar el resto de su vida en prisión sin posibilidad de libertad condicional. El veredicto trajo un alivio parcial a las víctimas y sus familias, aunque la policía sospecha que podrían existir más hechos aún no esclarecidos, informó The New York Times.