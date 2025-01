Un turista argentino vivió un incómodo momento durante sus vacaciones en Chile al ser multado y citado a un juzgado por consumir cerveza en la playa, una acción prohibida por la ley chilena. El incidente, que tuvo lugar a principios de esta semana, quedó registrado en vivo por un periodista que estaba cubriendo una transmisión desde la zona costera.

El hombre, acompañado por su esposa e hijos, relató que había llegado al país hacía apenas cinco minutos cuando fue abordado por las autoridades. "Es la primera vez que vengo, no sabía", explicó el turista, quien argumentó desconocer la normativa que prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos. Sin embargo, los agentes recalcaron que todos los extranjeros deben informarse sobre las leyes locales, por lo que no podían hacer excepciones.

El uniformado le explicó que había infringido el artículo 25 de la Ley 19.025, que prohíbe el consumo de alcohol en calles, plazas, paseos y otros espacios públicos. Por esta falta, el turista deberá pagar una multa que, según los medios locales, oscila entre 60 mil y 150 mil pesos chilenos, equivalentes a cifras similares en pesos argentinos.

Indignado, el hombre expresó: "Bajé a la playa tomando cerveza. Nadie me dijo nada". Además, el agente le informó que, además de abonar la multa, tendría que presentarse en el juzgado para resolver la situación. Este requerimiento complicó los planes del argentino, ya que su estadía en Chile sería breve, y tenía previsto regresar a su país el viernes. No obstante, la policía le aseguró que podría realizar el trámite en 24 horas. “Ojalá así no me corta las vacaciones”, expresó el turista con resignación.

El incidente ocurrió en el marco de los operativos de seguridad implementados por las autoridades chilenas al inicio de la temporada de verano. Estas fiscalizaciones buscan prevenir delitos y asegurar el cumplimiento de las normativas vigentes. Según trascendió, en los últimos días los agentes han detenido a unas 100 personas y aplicado 24 multas por consumo de alcohol en espacios públicos.