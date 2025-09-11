Diez ciudadanos argentinos serán deportados desde Estados Unidos y llegarán a Ezeiza en la madrugada de este jueves a bordo de un Boeing 767-300 de la empresa Omni Air International, utilizado para el traslado de extranjeros expulsados. La medida forma parte de la política migratoria aplicada por la administración de Donald Trump, que endureció los controles y aceleró los procesos de deportación.

Según información oficial, los deportados son:

Daniel Rodrigo Céspedes

Maximiliano García

Luciana Lorena Lopresti

Sandra Márquez

Ernesto Núñez

Marcos Ontivero

Pablo Ridolfo

Mario Robles

Julián Francisco Rojas

Rodolfo Valor

Entre los motivos que impulsaron las expulsiones se encuentran delitos contra el orden público, tráfico de sustancias, robo, agresiones y proxenetismo. Sin embargo, fuentes diplomáticas aclararon que al menos la mitad no tiene antecedentes penales, y que la decisión fue unilateral de Washington, sin necesidad de fundamentarse en causas judiciales previas.

A diferencia de otras deportaciones de argentinos, que se concretaron en vuelos comerciales bajo custodia, en este caso se utilizará un vuelo chárter exclusivo. El avión, identificado como OAE-3642, hará escala en Bogotá (Colombia) y en Belo Horizonte (Brasil) antes de arribar a Buenos Aires. En Brasil permanecerá cerca de dos horas, según medios especializados en aviación.

El procedimiento no es aislado: Brasil es uno de los principales destinos de deportaciones estadounidenses, con más de 1.900 ciudadanos expulsados en lo que va del año, según la investigación del fotógrafo aéreo Ricardo Morgan. En promedio, se registra casi un vuelo semanal hacia Belo Horizonte o Fortaleza.

En comparación, la Argentina concentra un número mucho menor de casos. Países como Venezuela lideran la lista regional de expulsiones, en medio de un escenario de tensión. El gobierno de Trump anunció recientemente el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a 267.000 venezolanos, quienes ahora deberán abandonar EE.UU. o regularizar su situación por otra vía legal.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. sostiene que los vuelos de deportación apuntan a repatriar a quienes ingresaron de forma irregular, ya cumplieron condenas o son considerados un riesgo para la seguridad nacional. No obstante, los casos de argentinos sin antecedentes alimentaron el debate sobre los criterios discrecionales que marcan la política migratoria de Trump.

El arribo de los diez argentinos está previsto para los primeros minutos del jueves en Ezeiza, aunque el horario podría modificarse de acuerdo al itinerario del vuelo.