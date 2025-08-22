Mark Zuckerberg reveló qué dispositivo reemplazará a los celulares

Según Marck Zuckerberg, creador y CEO de Meta, reveló que dispositivo reemplazará a los celulares. El empresario tecnológico sorprendió anticipando el uso de dispositivos que reemplazarán a los shmartphones.

El gurú tecnológico aseguró que los celulares serían reemplazados por las gafas de realidad aumentada. Zuckerberg indicó que jugarán un papel crucial en una nueva era de transformación digital.

"Los celulares son pequeños, te distraen y te alejan de las interacciones presenciales", analizó Zuckerberg en uno de los eventos con los que inició el año. Sin embargo, la gran pregunta es cuándo los teléfonos dejarán de dominar el mundo de los gadgets.

Zuckerberg sorprendió a más de uno con su contundente predicción. Sus declaraciones ocurrieron originalmente en el Meta Connect 2024, donde presentó las nuevas gafas holográficas Meta Quest 3S, que costarán u$s 299,99.

Gracias a su portabilidad y fácil conexión a internet, estos lentes prometen cambiar la interacción entre los usuarios, tanto en la realidad visual como auditiva.

Además, el magnate insistió en que los celulares ya dejaron de evolucionar. "Dentro de 10 años, muchas personas ya no llevarán sus teléfonos, usarán sus gafas para todo", anticipó.

En este contexto, ¿por qué las gafas inteligentes reemplazarán a estos dispositivos? "Podrás estar en un café y desplegar múltiples monitores de trabajo frente a ti, o incluso jugar un partido de Pong en una mesa virtual", explicó el líder tecnológico.

Así, prevé que esta herramienta se convierta en la principal vía de comunicación y entretenimiento para los seres humanos en el corto plazo.