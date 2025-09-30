El Gobierno nacional autorizó la entrada de tropas estadounidenses al país y la salida de fuerzas argentinas hacia Chile para participar de dos ejercicios militares internacionales. La medida se oficializó este martes a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 697/2025, firmado por Javier Milei y todo su gabinete.

El primer operativo será el Ejercicio “Solidaridad”, previsto del 6 al 10 de octubre en Puerto Varas, Chile. Allí viajarán tropas y medios argentinos para entrenar con las fuerzas chilenas en respuestas ante catástrofes y desastres naturales, en el marco de un acuerdo bilateral vigente desde 1997.

El segundo será el Ejercicio “Tridente”, que se desarrollará entre el 20 de octubre y el 15 de noviembre en bases navales de Mar del Plata, Ushuaia y Puerto Belgrano, además de áreas marítimas y terrestres. En este caso, se habilitó el ingreso de tropas de Estados Unidos para operaciones navales conjuntas, entrenamientos de asistencia humanitaria y trabajos de “integración doctrinal”.

En los considerandos, el Ejecutivo argumentó que la urgencia de la medida responde a que las fechas ya estaban definidas y que no participar implicaría “afectar significativamente el adiestramiento” de las Fuerzas Armadas argentinas. Además, destacó que ambos encuentros buscan fortalecer la cooperación regional y consolidar vínculos políticos y estratégicos.

El DNU entró en vigencia de inmediato, aunque deberá ser revisado por la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que tiene un plazo de diez días hábiles para dictaminar sobre su validez.