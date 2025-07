En la noche del domingo 13 de julio, murió Dan Rivera, quien estaba realizando una gira con la muñeca “Anabelle”. Se trata del investigador paranormal que emprendió varias presentaciones en varios países con la infame figura. El espectáculo se llamaba “Devils on the Run”.

En Gettysburg, Pennsylvania, Dan Rivera murió inesperadamente durante su gira en la que transportaba la infame muñeca de las plelículas de terror.

Según informaron los servicios de emergencia del condado de Adams, el domingo por la noche recibieron una llamada para atender un caso de paro cardiorrespiratorio en un hotel. Y si bien todavía no se ha confirmado la causa exacta de su fallecimiento, su partida fue reportado oficialmente por la New England Society for Psychic Research, organización en la que Rivera se desempeñaba como investigador principal.

Hasta la fecha, las autoridades no han brindado más detalles sobre el motivo de la muerte, y se espera que en los próximos días se hagan exámenes médicos para esclarecer lo ocurrido.

En tanto, la sociedad de la localidad de donde encontró la muerte expresó sus condolencias a través de un comunicado, destacando la pasión de Rivera por su trabajo. “Dan estaba haciendo lo que amaba: conectar con la gente a través de historias paranormales y mantener vivas las leyendas”, señaló.

Quién era Dan Rivera

El investigador paranormal era conocido en el nicho por su dedicación al estudio de fenómenos paranormales, así como por su presencia activa en redes sociales. Allí, compartía experiencias, evidencias y relatos relacionados con lugares y objetos supuestamente embrujados. Su vínculo con la muñeca “Annabelle”, reconocida por las películas de terror, era uno de los puntos centrales de su trabajo.

El legado de Dan Rivera como investigador del tema y divulgador de leyendas sobrenaturales quedó marcado en la memoria de sus seguidores y compañeros, quienes lo recuerdan como un apasionado defensor del misterio y lo desconocido.