El senador colombiano y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció este lunes, dos meses después de haber sido baleado en un acto político en Bogotá. El dirigente, de 37 años, había sido intervenido en múltiples ocasiones por heridas en la cabeza, pero su cuadro se agravó el sábado tras una nueva hemorragia cerebral. Su esposa, María Claudia Tarazona, lo despidió con un emotivo mensaje: “Descansa en paz amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

El ataque ocurrió el pasado 7 de junio mientras Uribe encabezaba un mitin en un parque del barrio Modelia, en la capital colombiana, como parte de su campaña para las elecciones presidenciales de 2026. En ese momento recibió dos disparos en la cabeza y uno en la pierna izquierda.

Las autoridades detuvieron a seis sospechosos, entre ellos un adolescente de 15 años identificado como el autor material y Elder José Arteaga Hernández, alias “El Costeño”, señalado como el cerebro logístico del atentado.

La investigación apunta a que detrás de la planificación estaría la Segunda Marquetalia, una disidencia de la extinta guerrilla FARC liderada por Iván Márquez. Según la Policía Nacional de Colombia, esta estructura ilegal habría organizado el ataque para desestabilizar el panorama político en un año preelectoral. El caso revive los fantasmas de la violencia política que marcó al país en las décadas de 1980 y 1990.

El impacto del crimen resonó en toda la región. La vicepresidenta colombiana, Francia Márquez, expresó que “la democracia no se construye con balas ni con sangre, se construye con respeto, con diálogo”. Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, líder del partido Centro Democrático, lamentó la pérdida: “El mal todo lo destruye, mataron la esperanza”.

También hubo mensajes desde el exterior. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, manifestó la solidaridad de su país con la familia del senador y con el pueblo colombiano, y reclamó que se haga justicia contra los responsables. Mientras tanto, la sociedad colombiana enfrenta el dolor y la indignación por un asesinato que reabre viejas heridas y pone en alerta al sistema político.