Un trágico suceso conmocionó este fin de semana a la comuna de La Reina, en Santiago de Chile, donde un hombre de 62 años fue hallado sin vida junto a sus dos hijos gemelos de 17. Según confirmó la Fiscalía Oriente, la principal hipótesis apunta a un doble filicidio seguido de suicidio.

El hecho ocurrió el sábado, en una vivienda ubicada sobre la calle La Cañada. De acuerdo con el medio Bio Bio Chile, fue un familiar —que vive en el mismo terreno— quien descubrió los cuerpos y dio aviso inmediato a las autoridades.

“Hay tres casas dentro del terreno, y uno de los familiares que había salido momentos antes, al regresar, encuentra fallecidos al padre y a los menores de edad”, explicó el fiscal Francisco Lanas Madrid.

El funcionario precisó que “la información preliminar indica que se trata de dos jóvenes de 17 años y un adulto. La persona fallecida es el padre de los dos menores encontrados en el lugar”.

El hombre fue identificado como Eduardo Cruz Coke Japke, un reconocido camarógrafo y director de fotografía, recordado por su extensa colaboración con la Fundación Teletón.

La institución expresó su pesar a través de un comunicado: “Eduardo colaboró con Fundación Teletón durante varios años como camarógrafo y director de fotografía. Fue un gran profesional que, con su talento, dedicación y generosidad, contribuyó a dar vida a muchas de las historias que compartimos en el programa Teletón. Su vínculo con nosotros se mantuvo hasta hoy”.

Los hijos de Cruz Coke, identificados con las iniciales F.R.CC.G y E.A.CC.G, figuraban en el registro de personas con discapacidad de la Municipalidad de Providencia, según consignó Emol.

La investigación

El caso está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) y el Laboratorio de Criminalística (Lacrim) de la Policía de Investigaciones (PDI).

La subcomisario Connie González, de la BH Metropolitana, informó que la evidencia inicial descarta la participación de terceros y aclaró: “Podríamos también descartar la hipótesis de un robo, ya que hasta el momento no se han encontrado indicios que apunten en esa dirección”.

Las pericias del Servicio Médico Legal y de la PDI continúan para determinar las causas y circunstancias detrás de este dramático hecho que conmociona a todo Chile.