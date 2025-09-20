Una tragedia conmocionó al estado de Coahuila, en México, luego de la muerte de Carlos Gurrola, un trabajador que ingirió desengrasante industrial. Según denunciaron sus familiares, la sustancia habría sido colocada en su botella por compañeros de trabajo en el marco de las “bromas pesadas” que sufría con frecuencia.

De acuerdo con el testimonio de su madre, alguien vació el producto químico en una botella de electrolitos que Gurrola guardaba en su locker. Las autoridades especularon que, debido a las altas temperaturas, el hombre bebió el contenido sin notar la diferencia, aunque poco después sintió un sabor extraño y comenzó a sentirse mal.

El trabajador fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona por su familia, pero los daños provocados en su organismo fueron irreversibles y falleció poco después de su ingreso.

La madre de la víctima pidió justicia y reclamó una investigación formal para esclarecer los hechos. Tanto familiares como amigos sostuvieron que Gurrola sufría bullying constante en su lugar de trabajo y calificaron el episodio como un posible homicidio.

Desde el centro comercial HEB Senderos aclararon que el fallecido no pertenecía a su planta de empleados, sino que trabajaba para la empresa de limpieza Multiservicios Rocasa S.A., que tampoco asumió responsabilidades por lo ocurrido.

La familia presentó una denuncia ante la Delegación Laguna I de la Fiscalía de Coahuila, que inició las investigaciones para determinar quién fue el responsable de la muerte del trabajador.