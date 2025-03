Murió uno de los sobrevivientes de la "Tragedia de Los Andes"

Un hecho que conmocionó a gran parte del planeta hace una década fue la tan sonada “Tragedia de los Andes” de 1972. La milagrosa supervivencia de estos jóvenes hizo que se escribieran decenas de libros y se hicieran muchas películas sobre esta historia que parecía de ficción. Uno de los sobrevivientes fue Álvaro Mangino, quien lamentablemente perdió la vida durante las últimas horas.

El hombre tenía 71 años de edad en la actualidad y, lamentablemente, hace mucho tiempo venía acarreando múltiples problemas de salud. Estas complicaciones surgieron de una neumonía que lo puso en un cuadro muy complejo. De esta forma, luego de una larga lucha, Mangino finalmente falleció el pasado sábado 29 de marzo.

¿Cómo fue la vinculación de Mangino al trágico vuelo?

Lo más curioso de todo es que Álvaro no era parte del Old Christian Club, ni tampoco del Colegio Stella Maris, que era el lugar donde se conocieron la mayoría de los viajeros. El hombre había revelado en una de sus últimas entrevistas que a él lo convenció Marcelo Pérez, el capitán del equipo de rugby que era uno de sus mejores amigos. "Fui por dos amigos con los que nos veíamos bastante en esa época... Me llamó Marcelo Pérez, me hizo ir a la casa y me convenció", contó.

De esta forma, Mangino abordó el avión formando parte de los 45 tripulantes. Vivió el trágico impacto contra la Cordillera de Los Andes que, en un principio, ocasionó 12 muertes, pero que con el paso de los días se terminó cobrando 29 vidas.

Finalmente, después de quedar varado a 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, acarreando una fractura de tibia y peroné, Álvaro se convirtió en uno de los 16 milagrosos sobrevivientes.