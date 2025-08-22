Volvió a circular en redes sociales un video que en junio estremeció a Brasil. En el patio de una casa familiar, una pareja descansaba cuando su pequeño hijo de 2 años tomó el arma del hombre y, en pleno juego, le disparó a su mamá. El momento quedó registrado por una cámara de seguridad.

El triste y trágico episodio ocurrió en Mato Grosso y cuando se conocieron las imágenes, no tardaron en volverse viral.

Las autoridades locales informaron que la víctima era Deborah Rodríges Monteiro de 27 años. La madre de este pequeño cenaba con su pareja y padre del niño, cuando el infante tomó el arma reglamentaria de su papá que es policía militar. El video muestra como manipula el gatillo hasta que finalmente efectuó el disparo que le dio en el pecho a la mujer.

Tras el disparo, la joven se llevó las manos al pecho, dio unos pasos y cayó al suelo. Su pareja corrió de inmediato a pedir ayuda. Fue trasladada de urgencia al hospital municipal, pero murió horas después debido a la gravedad de la herida.

La Policía Civil de Mato Grosso abrió una investigación por el hecho y confirmó que el arma, una pistola 9 milímetros, estaba legalmente registrada a nombre del padre del pequeño. El arma fue secuestrada junto a un cargador con 18 municiones.