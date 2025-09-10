Mientras la mayoría de las personas apenas sobrevive al “pollo o pasta” del avión (cuando no hay que conformarse solo con agua), una pasajera estadounidense decidió no resignarse a lo impuesto y usar su imaginación a bordo, por lo que sacó su propio kit de cocina a 10.000 metros de altura. ¿El menú? Ñoquis caseros.

Katie, así se llama la protagonista de esta escena con toques surrealistas (@buonapastaclub), agarró su asiento, su harina, papas, huevos y un bowl que claramente no venía en el carrito de la azafata, y se puso a amasar como si estuviera en la cocina de su abuela.

El video del momento, que obviamente se volvió viral, generó de todo: desde aplausos por su espíritu emprendedor y pastero, hasta indignación por el tema de la higiene. Porque claro, hay quienes piensan que hacer pasta en el avión es tan creativo como innecesario (y un poco riesgoso para la salud mental del pasajero de al lado).

Hubo quienes la bancaron fuerte: “Una genia, yo haría lo mismo”, dijeron algunos. Pero también se sumaron las voces preocupadas: “¿Pasó harina por seguridad?” o “¿Y si la turbulencia la agarra en plena salsita?”. También apareció el clásico comentario con tono pasivo-agresivo: “¿Y si te llevás un sándwich como todo el mundo?”.

Polémica, sí. ¿Innecesario? Tal vez. La pregunta es… ¿Se llegaron a cocinar?