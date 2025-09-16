Un juez de Nueva York desestimó este martes los cargos de terrorismo contra Luigi Mangione, acusado de asesinar en diciembre pasado a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, la mayor aseguradora sanitaria de Estados Unidos. La decisión fue adoptada por el magistrado Gregory Carro, quien sostuvo que las pruebas presentadas por la fiscalía eran “jurídicamente insuficientes” para sostener la imputación.

En su resolución, Carro explicó que la ley estatal exige demostrar que el acusado intentó intimidar a la población civil o influir en políticas gubernamentales, algo que no pudo ser acreditado. “Si bien el acusado expresaba animadversión hacia la industria de la salud, no se probó que su objetivo fuera coaccionar a una población civil”, escribió el juez.

El proceso judicial sigue abierto

Aunque el cargo más severo quedó sin efecto, Mangione continúa enfrentando una acusación por asesinato en segundo grado, delito que en Nueva York contempla penas que van de 15 años a cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional a partir de los 25 años. Además, el acusado también enfrenta procesos en la justicia federal, donde los fiscales adelantaron que buscarán la pena de muerte.

Los cargos federales se suman a un proceso paralelo en Pensilvania, estado donde Mangione fue detenido el 9 de diciembre, días después del crimen.

Un asesinato que sacudió al país

El caso tuvo una enorme repercusión en Estados Unidos. Thompson, de 50 años, fue asesinado de un disparo en el pecho el 4 de diciembre, cuando se dirigía a una conferencia de inversores en Manhattan. El atacante, enmascarado, huyó de la escena dejando casquillos con inscripciones que aludían a las prácticas de las aseguradoras de salud.

El hecho provocó un intenso debate sobre el sistema sanitario estadounidense, marcado por su carácter privado y por el rol de las compañías aseguradoras. La investigación y posterior captura del sospechoso generaron además una fuerte atención mediática.

El perfil del acusado y el respaldo social

Mangione, un joven de buena familia y educación privilegiada, sorprendió a la opinión pública por su presunta participación en el crimen. Su defensa ha impulsado una campaña pública a través de internet y el acusado recibe cartas de apoyo en la prisión federal de Brooklyn, donde permanece recluido.

Las audiencias en Manhattan suelen atraer a cientos de simpatizantes y, este martes, un grupo de ellos celebró frente al tribunal la decisión de retirar los cargos por terrorismo.