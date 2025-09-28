Una tragedia sacudió a la ciudad de Grand Blanc, Michigan,en Estados Unidos, luego de que un hombre protagonizara un violento y caótico ataque en plena celebración en una iglesia. El sujeto estrelló su automóvil contra la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, acto seguido, desató una balacera contra los feligreses, lo que culminó en un incendio dentro del templo.

El saldo de este aberrante episodio fue de un muerto y nueve heridos entre los asistentes. La acción rápida de la policía fue crucial: el atacante, un hombre de 40 años, fue abatido por agentes especializados que acudieron de inmediato al lugar tras ser alertados del incidente.

Según detallaron fuentes policiales a la prensa local, el agresor irrumpió con su vehículo por la entrada principal de la iglesia, informalmente conocida como "de los mormones", mientras cientos de personas se encontraban en el servicio. Tras el impacto, el sujeto comenzó a disparar. Se presume que el fuego que se desató en el edificio fue una consecuencia directa de la colisión del auto.