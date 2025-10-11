El papa León XIV recibirá el próximo lunes en el Vaticano a los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Chile, Gabriel Boric. En las últimas horas, el Pontífice advirtió además que “los cristianos son siempre los más perseguidos”.

Ambos mandatarios serán recibidos en audiencias separadas en el Palacio Apostólico: Lula asistirá a las 8:30 (hora local) y Boric lo hará a las 10:30.

La visita de Lula da Silva forma parte de su paso por Roma para inaugurar el Secretariado de la Alianza contra el Hambre y la Pobreza, una iniciativa impulsada en el marco de su presidencia del G20, que tendrá su sede en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El mandatario brasileño también participará en la apertura del Foro Mundial de Alimentación de la FAO, con el propósito de fortalecer la estructura de la Alianza y promover la cooperación internacional frente a la inseguridad alimentaria.

Por su parte, Gabriel Boric realizará su primera visita oficial al Vaticano, acompañado por el canciller Alberto van Klaveren, la ministra secretaria general de la Presidencia Macarena Lobos y un grupo de senadores de diferentes fuerzas políticas. Además, mantendrá una reunión bilateral con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, y participará en diversas actividades organizadas por la FAO.

Las reuniones de ambos mandatarios con León XIV abordarán una agenda de interés para América Latina y la comunidad internacional, que incluirá temas como derechos humanos, memoria histórica, la situación humanitaria en Gaza, la crisis climática, la superación de la pobreza y los desafíos de la inteligencia artificial en el mundo contemporáneo.

Estos asuntos reflejan las preocupaciones compartidas entre la región y la Iglesia Católica, así como el papel del Pontífice como referente global en materia de paz, justicia social y multilateralismo.