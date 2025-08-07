El pasado miércoles por la noche, Damas Gratis iba a presentarse en el Movistar Arena de Bogotá, en Colombia. Se suponía que sería el cierre de su gira por dicho país, pero el show se canceló por un brutal enfrentamiento entre los fanáticos que terminó derivando en una muerte.

Todo ocurrió antes de que comenzara el espectáculo de la reconocida banda liderada por Pablo Lescano. Según lo que informaron medios de comunicación colombianos, todo se habría descontrolado por el cruce de simpatizantes de clubes de fútbol.

Aparentemente, quienes se cruzaron fueron miembros de las barras del Club Independiente Santa Fe y de Millonarios. En videos que trascendieron, se puede ver cómo no sólo se propinaron golpes de puños, sino que comenzaron a lanzarse objetos contundentes. Incluso hay testigos que manifestaron que algunos de los violentos sacaron navajas.

El show fue cancelado por los organizadores para velar por la seguridad de los espectadores. Sin embargo, todo terminó de la peor manera. El propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó en su cuenta de Instagram que una persona murió al ser atropellada cuando escapaba de la batahola en el Movistar Arena.

Mirá el video: