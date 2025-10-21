La reciente caída global de Amazon Web Services (AWS) ha generado una fuerte conmoción en el ecosistema digital, demostrando la extrema dependencia que la vida cotidiana y el sector productivo tienen de la infraestructura de internet. Cristian González, presidente de la Cámara Argentina de Servicios de Electrónica, Tecnología e Informática y Comunicaciones (CASETIC), se refirió al tema en el programa “Jorge por la Mañana”, calificando el suceso como "un hecho muy drástico".

El dominio de AWS y el impacto en Argentina

El incidente se originó en la zona de influencia de Estados Unidos, pero sus efectos se sintieron a nivel mundial. González explicó la magnitud del problema: “Lo que sucedió fue que se cayó Amazon Web Services que tiene casi un tercio de todo lo que es internet en el mundo”

Esta falla afectó de lleno a las grandes empresas que alojan sus servicios en la nube de Amazon. En Argentina, la repercusión fue inmediata: aplicaciones de uso masivo como Mercado Pago, varias billeteras virtuales, tarjetas de crédito y algunos bancos que están conectados a AWS experimentaron interrupciones. Incluso servicios de comunicación como Zoom reportaron fallas. “Fue bastante grave la caída de ayer”, señaló González.

Transacciones detenidas, no perdidas

A pesar de la magnitud de la interrupción, el titular de CASETIC aportó un dato tranquilizador sobre las operaciones bancarias y financieras. Al caerse el servicio, las transacciones no se ejecutaron, lo que implica que no quedaron "a medio camino" o perdidas.

"Las transacciones no se ejecutan porque no estaba andando el servicio, lo cual indica que no puede haber quedado una transacción en el medio", explicó. Si bien la pérdida económica por la paralización de operaciones fue considerable, el diseño del sistema evitó la ejecución fallida de pagos, dejando las transacciones nulas. Aquellos bancos que operan con otras nubes de internet pudieron continuar con sus transacciones habituales.

La urgencia de diversificar servicios

La masiva caída de la "nube" de Amazon ha puesto en evidencia la vulnerabilidad de depender de un único proveedor y ha obligado a las empresas a "comenzar a resguardar sus mecanismos de cómo estar online", según González.

El experto explicó que el servicio en la nube funciona como un tarifador, facturando en la medida que se consume, y si uno lo apaga, deja de tarifar. Sin embargo, enfatizó la necesidad de buscar alternativas para evitar la inoperatividad total ante una falla mayor.

Una de las opciones para las empresas es tener un servicio dedicado o resguardo en un servidor que no sea la nube de los grandes jugadores. Aunque existen sitios de hostings más económicos, estos no ofrecen la misma "posibilidad operativa y para albergar tanto como si tiene la empresa de Amazon, Microsoft y Google".

Cifras de afectados en el mundo

El incidente generó millones de quejas de usuarios y afectó a importantes centros tecnológicos del mundo. Solo en Estados Unidos, la falla impactó a 1.4 millones de usuarios. Las cifras de denuncias en otros países clave también fueron significativas: Reino Unido (800.000), Países Bajos (400.000), Australia (400.000), Francia (350.000) y Japón (350.000).

"Amazon Web Services ocupa la tercera parte del internet en el mundo. Alberga los sitios más importantes a lo largo del planeta", concluyó González, remarcando que esta incidencia "hace que se abra los ojos" sobre la seguridad de los proveedores de software y la vital importancia de internet para el día a día.