Lo que parecía una simple rutina matutina terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla para una mujer británica. Hayley Black, de 36 años, sufrió una fractura cervical tras realizar un bostezo de gran intensidad, un hecho tan inusual como grave que la dejó parcialmente paralizada y la obligó a someterse a una cirugía de urgencia.

El episodio ocurrió en su domicilio, cuando la mujer imitó el bostezo de su hija y, de inmediato, sintió una descarga eléctrica que recorrió su cuerpo. “Fue como si algo se hubiera roto dentro de mí”, relató luego. En cuestión de segundos perdió la movilidad del brazo derecho y quedó inmovilizada por el dolor.

En un primer momento, su esposo pensó que se trataba de una exageración, pero la intensidad de los síntomas lo llevó a pedir asistencia médica urgente. El traslado en ambulancia fue, según Hayley, “una tortura”: cada bache del camino le provocaba la sensación de que su columna vertebral se partía.

Una vez en el hospital, los primeros estudios no lograron explicar el origen del dolor. Sin embargo, exámenes más profundos revelaron la rotura de dos vértebras cervicales, cuyos fragmentos se habían desplazado y comprimido la médula espinal, causando el cuadro de parálisis parcial.

Los médicos calificaron el caso como “potencialmente mortal”, con un 50% de probabilidad de supervivencia. Fue sometida a una operación de emergencia para estabilizar su columna, y aunque la intervención fue exitosa, el proceso de recuperación resultó largo y doloroso. Durante meses, Hayley necesitó silla de ruedas y rehabilitación intensiva para volver a caminar.

Hoy, más de un año después, la mujer debe tomar medicación diaria de por vida para controlar las descargas eléctricas que aún siente en la columna si interrumpe el tratamiento. Además, padece ansiedad cada vez que siente ganas de bostezar, al punto de intentar contenerlo por miedo a que su cuerpo vuelva a reaccionar del mismo modo.

“Jamás pensé que un simple bostezo podría cambiarme la vida así”, confesó. Su historia, aunque excepcional, se ha convertido en un caso de estudio médico que alerta sobre las lesiones cervicales poco frecuentes, pero de consecuencias devastadoras.