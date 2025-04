Ante la revolución por la muerte del Papa Francisco, Jorge Bergoglio durante la madrugada de este lunes. Era sabido que su Santidad estuvo internando aproximadamente un mes por una neumonía bilateral. Sin embargo, en la misa de este Domingo de Resurrección él mismo se animó a dar la bendición por el día.

En medio de la conmoción y de los homenajes, como era sabido que pasaría, surgió la pregunta de qué es lo que pasará con el patrimonio del sumo pontífice.

Entonces, si nos remontamos al 13 de marzo de 2013, el Papa expresó, dando coherencia a su elección como jesuita, eligió no cobrar el salario que reciben los Papas.

Cuando asumió como su Santidad, residió vivir en la Casa de Santa Marta con el propósito de buscar una “forma simple de vivir” y el contacto con “otros sacerdotes”.

“A mí no me pagan nada. Cuándo necesito plata para comprarme zapatos o así, la pido. Yo no tengo sueldo", expresó Francisco en una entrevista para el documental “Amén: Francisco responde”.