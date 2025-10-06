El Premio Nobel de Medicina o Fisiología 2025 fue otorgado este lunes a los estadounidenses Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y al japonés Shimon Sakaguchi, reconocidos “por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmune periférica”.

El anuncio se realizó desde Estocolmo, Suecia, sede histórica del galardón que el Comité Nobel entrega desde 1901 a quienes “conferido el mayor beneficio a la humanidad”.

La tolerancia inmune periférica es el mecanismo que evita que el sistema inmunológico ataque al propio organismo. Su comprensión ha sido clave para explicar las enfermedades autoinmunes y desarrollar nuevas estrategias terapéuticas.

El jurado destacó que los premiados identificaron el papel crucial de los linfocitos T, considerados los “guardianes del sistema inmune”, lo que abrió nuevas líneas de investigación y el desarrollo de tratamientos que actualmente se evalúan en ensayos clínicos.

“Sus descubrimientos han sido fundamentales para entender el funcionamiento del sistema inmune y por qué no todas las personas desarrollamos enfermedades autoinmunes”, señaló Olle Kämpe, presidente del jurado.

Durante el anuncio en el Instituto Karolinska de Estocolmo, el comité subrayó que este avance ofrece esperanzas para tratar o incluso curar enfermedades autoinmunes, mejorar terapias contra el cáncer y prevenir complicaciones graves tras los trasplantes de células madre.

Quiénes son los galardonados

Mary E. Brunkow (EE. UU., 1961): investigadora formada en el Instituto de Biología de Sistemas de Seattle.

Fred Ramsdell (EE. UU., 1960): director científico de la compañía Sonoma Biotherapeutics, en San Francisco.

Shimon Sakaguchi (Japón, 74 años): profesor distinguido en el Centro de Inmunología Frontier de la Universidad de Osaka.

Próximas entregas de los Premios Nobel 2025