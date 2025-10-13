Este lunes, en Tel Aviv, el grupo terrorista Hamas liberó al primer grupo de rehenes en Gaza. Entre ellos se encontraban los tres argentinos que permanecían cautivos desde el 7 de octubre de 2023: los hermanos Ariel y David Cunio, y Eitan Horn. Todos fueron entregados a la Cruz Roja antes de ser trasladados a territorio israelí, donde ya se encuentran bajo custodia del Ejército.

El proceso de liberación comenzó con la entrega de siete rehenes —Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran y Guy Gilboa— y culminó cerca de las 11:00, hora local, con la liberación del resto del grupo, en el que estaban los argentinos.

La liberación se concretó tras un acuerdo promovido por el expresidente estadounidense Donald Trump y el gobierno de Estados Unidos, que permitió poner fin a más de dos años de cautiverio.

Minutos antes de ser trasladados, los hermanos Cunio pudieron comunicarse por videollamada con sus familiares. “No escuché nada de lo que dijo, había demasiado ruido, no me importa, está libre”, expresó entre lágrimas su madre, Sylvia Cunio, en una entrevista con la televisión israelí. La conversación fue transmitida en la Plaza de los Rehenes, donde miles de personas se reunieron para celebrar la noticia.

Sylvia también relató cómo fue ese reencuentro virtual: “Al principio rechacé la llamada porque no reconocía el número. Se ven perfectamente bien; la barba de David está un poco más blanca, pero no importa. Les dije que los adoro”.

Asimismo, trascendieron imágenes de Eitan Horn hablando por videollamada con su familia momentos antes de ser liberado.

Hamas también accedió a entregar los cuerpos de 26 rehenes fallecidos durante el cautiverio. Entre ellos se encuentra el argentino Lior Rudaeff.

Los hermanos Cunio

David Cunio fue secuestrado junto a su esposa, Sharon Aloni Cunio, y sus hijas mellizas Yuli y Emma, de tres años. Las tres fueron liberadas durante la primera tregua, a fines de noviembre de 2023.

Su hermano Ariel fue capturado junto a su novia, Arbel Yehud. Antes de ser tomado como rehén, alcanzó a enviarle un mensaje a David: “Estamos en una película de terror”. Yehud recuperó la libertad en febrero de 2024, pero Ariel continuó en manos de Hamas.

Ambos hermanos fueron secuestrados en el kibutz Nir Oz —cuyo nombre en hebreo significa “Pradera de la Fuerza”—, una de las comunidades más golpeadas por los ataques del 7 de octubre.

La familia Cunio, de origen argentino, reside en Israel desde 1986. La abuela, Ester, también vivió una escena dramática ese día: dos terroristas irrumpieron en su casa y le exigieron información sobre su familia. Sin dominar el hebreo ni el inglés, la mujer les respondió en español: “Yo hablo en argentino”. Uno de los hombres le preguntó qué era Argentina y, al oír que era “el país de Messi”, cambió de actitud. “¡¿Messi!? A mí me gusta Messi!”, exclamó, y hasta se tomó una fotografía con la mujer antes de marcharse.

Horn, el tercero

Eitan Horn fue secuestrado en el mismo kibutz mientras visitaba a su hermano Iair. Ambos estaban por celebrar una festividad religiosa cuando comenzó el ataque. Al sonar las alarmas, se refugiaron en el cuarto de seguridad y lograron comunicarse con su padre, Itzkin. “¿Te olvidaste que los misiles siempre pasan por encima de nuestras casas?”, dijo Iair, intentando calmar el miedo. Esa fue la última vez que el hombre escuchó la voz de su hijo.

“Itzkin pasó horas frente al televisor sin saber nada hasta que un amigo le confirmó que Eitan estaba entre los secuestrados llevados a Gaza, a apenas 15 cuadras del kibutz”, contó Infobae.

Iair fue liberado en febrero, pero Eitan continuó en cautiverio hasta este lunes 13 de octubre, cuando finalmente recuperó su libertad.

