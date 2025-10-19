En un golpe digno de una película, un grupo de ladrones ingresó este domingo al Museo del Louvre de París, el más visitado del mundo, y se llevó joyas de “valor incalculable” pertenecientes a la colección de Napoleón Bonaparte. El audaz robo obligó a las autoridades a cerrar el museo durante toda la jornada por “razones excepcionales”.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el robo ocurrió a primera hora de la mañana. De acuerdo al ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, los delincuentes utilizaron una plataforma elevadora para acceder por la fachada del antiguo palacio que da al río Sena, sector donde actualmente se realizan obras de refacción.

Una vez dentro, en una operación que duró apenas siete minutos, los ladrones emplearon una cortadora de disco para romper los cristales y acceder directamente a la Galería de Apolo, donde se exhiben las Joyas de la Corona Francesa.

“Era claramente un equipo que había hecho reconocimiento previo”, aseguró Nuñez, quien calificó el hecho como un “robo importante”.

Las autoridades francesas iniciaron una investigación para determinar el recorrido de los delincuentes y recuperar las piezas sustraídas, que forman parte del patrimonio histórico más valioso de Francia. Por el momento, el museo permanecerá cerrado mientras se refuerzan las medidas de seguridad y se realiza un inventario detallado.