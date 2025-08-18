Tres reclusos de alta peligrosidad se fugaron en las últimas horas del Complejo Penitenciario de Valparaíso, en Chile, lo que encendió la alerta en las provincias argentinas limítrofes, especialmente Mendoza y San Juan. Gendarmería informó que los internos escalaron desde sus celdas, cortaron barrotes y, con ayuda externa, tensaron un cable de acero que fue lanzado desde el exterior. Aprovechando la densa niebla, descendieron al estilo tirolesa y lograron cruzar el muro perimetral sin ser detectados.

Los prófugos fueron identificados como Juan Israel González Quezada, Jairo Adonis González Miranda y Claudio Alexander Fornes Vicuña. González Quezada cumplía presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor David Florido en junio de 2022. González Miranda, en tanto, purgaba la misma pena por el robo con homicidio de la fotógrafa Albertina Martínez, cometido en noviembre de 2019. Fornes Vicuña estaba imputado por robo con homicidio y registraba además una condena de tres años y un día por tráfico ilícito de drogas.

Ante la fuga, el gobierno chileno dispuso una serie de medidas extraordinarias para reforzar la seguridad en los establecimientos penitenciarios. Gendarmería deberá revisar los perímetros de todas las cárceles en un plazo de 24 horas y presentar un informe sobre la distribución de los internos en las celdas dentro de 72 horas, mientras se despliegan operativos en cooperación con fuerzas de seguridad interprovinciales.

Mientras tanto, en Argentina se elevó la alerta en los pasos fronterizos, y se reforzaron los controles de Gendarmería Nacional y Migraciones, sobre todo en zonas rurales y de poca visibilidad, donde se teme que los evadidos puedan intentar cruzar hacia Mendoza o San Juan. La coordinación entre ambos países resulta clave para evitar que los prófugos concreten su huida internacional.