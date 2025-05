ÚLTIMO MOMENTO Humo negro en el Vaticano: aún no hay acuerdo para elegir al nuevo Papa Con 133 cardenales reunidos en la Capilla Sixtina, el Vaticano dio inicio al cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco. En la primera votación no hubo acuerdo y la fumata negra confirmó que la decisión aún no fue tomada.