Ricky Nunnery Jr., un vecino de Sanford, Estados Unidos, dormía tranquilamente cuando un sueño lo sorprendió: veía con claridad el número ganador de la Quiniela. La sensación era tan vívida que, al despertar, no dudó ni un instante. Anotó los números, fue hasta su agencia de confianza y los jugó con absoluta fe. Lo que parecía una simple corazonada terminó cambiándole la vida para siempre.

Horas más tarde, la noticia lo dejó sin palabras: ese número que había visto en sueños había salido sorteado. “Sabía que iba a pasar”, repitió una y otra vez, todavía incrédulo. Su historia es una muestra de que, a veces, lo que parece una locura puede convertirse en un golpe de suerte inesperado.

Según contó, llevaba varios días con una sensación extraña. Había soñado más de una vez con ganar mucho dinero en la lotería y esa imagen se le había quedado grabada. Siguiendo su intuición, se acercó a un local cercano a su casa y decidió apostar al nuevo juego “$1,000,000 Triple Play”, comprando un boleto de diez dólares.

Lo hizo sin demasiadas expectativas, pero con la certeza de que algo importante podía suceder. Y así fue: su apuesta resultó ganadora y se convirtió en el primer millonario del nuevo juego.

En lugar de recibir el millón de dólares en cuotas anuales, Nunnery Jr. optó por el pago único de 600 mil dólares, que tras los descuentos impositivos le dejó unos 430 mil dólares en mano. Una suma suficiente para cambiarle la vida de un día para el otro, todo gracias a un sueño que, literalmente, le marcó el camino.

Consultado sobre qué haría con el dinero, respondió sin titubear: primero saldar sus deudas y luego invertir en algo que le garantice estabilidad. Lejos de pensar en lujos o gastos impulsivos, su intención es usar el dinero con prudencia.

“Fue una señal”, dijo convencido. Después de una experiencia tan inusual, Ricky está decidido a aprovechar su suerte con calma, agradecido y con los pies firmes sobre la tierra.