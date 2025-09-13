Alejandro Ainsworth, turista argentino de 54 años que vacacionaba en Río de Janeiro, fue visto por última vez el domingo cuando salió de su hotel en Copacabana. Al día siguiente su cuerpo apareció en una morgue como identidad desconocida (“NN”), y las autoridades notificaron a sus hijos para que lo reconozcan.

Los investigadores manejan la hipótesis de que Ainsworth pudo haber sido víctima de la modalidad llamada “Boa Noite, Cinderela”, consistente en drogar a la persona para quitarle facultades de defensa, robarle o utilizar sus cuentas bancarias sin que esté en condiciones de reaccionar. No había signos aparentes de violencia en el cuerpo, lo cual refuerza esta conjetura.

Se hallaron movimientos extraños en las cuentas bancarias del turista: transacciones y cambios de contraseña poco después de su desaparición; también una fotografía tomada con su celular, subida luego a Google Fotos. Esto llevó a los hijos de Ainsworth a sospechar que podría haber sido secuestrado, o al menos que alguien usó su identidad digital para accionar en su nombre mientras estaba incapacitado.

Para determinar la causa exacta de su muerte, las autoridades brasileñas ordenaron exámenes toxicológicos. Paralelamente, intentan reconstruir las últimas horas de su vida, identificar a quienes pudieran estar implicados y confirmar si realmente Ainsworth fue drogado o sometido a manipulación.

La indignación y el dolor de la familia asoman en cada declaración: sus hijos pidieron ayuda desesperada para encontrarlo cuando aún estaba desaparecido y hoy enfrentan la incertidumbre de cómo —y por qué— terminó falleciendo en circunstancias tan sospechosas. La investigación continúa abierta, con Brasilia y la Policía Civil de Río de Janeiro interviniendo activamente.