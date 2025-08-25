En medio de una creciente tensión regional, Estados Unidos ha movilizado parte de su Cuarta Flota hacia el Caribe, un despliegue militar que genera debate y preocupación. Oficialmente, la misión es "velar por la seguridad de los latinoamericanos" y combatir el narcotráfico. Sin embargo, el politólogo Sergio Guzmán, en su visita al programa "Mira Quién Habla", calificó la operación como una "sobreactuación" y una clara "demostración de fuerza" con fines geopolíticos.

¿Lucha antinarcos o control regional?

Según Guzmán, la excusa para esta movilización es la lucha contra el llamado Cártel de Los Soles, una organización criminal a la que la administración estadounidense, liderada por el presidente Donald Trump, acusa de ser dirigida por el propio presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La vocera de Trump habría declarado que la misión incluye la interdicción marítima, es decir, el control de quiénes transitan por las aguas del Caribe.

Para el politólogo, sin embargo, la verdadera intención detrás de este despliegue es el control de una zona estratégica de comercio: el Canal de Panamá. El politólogo expresó con ironía la justificación oficial, recordando que Estados Unidos le puso precio a la cabeza de Maduro. "Es una zona estratégica de comercio que no se puede dejar en manos de Maduro", ironizó.

Además, el profesional criticó la forma en que se lleva a cabo el operativo, señalando que la presencia de 4.000 efectivos militares, buques de guerra y un submarino nuclear es "absurda" para una operación antinarcóticos. "Estados Unidos les está indicando a todas las organizaciones criminales dónde está el retén", aseguró.

"Un sheriff bastante corrupto"

El politólogo calificó la política exterior de Washington como una "práctica vieja y conocida", en la que el país norteamericano se transforma en "un sheriff bastante corrupto" que pretende tutelar a toda Latinoamérica. En lugar de movilizar tropas, Guzmán sugirió que una medida más efectiva para combatir el narcotráfico sería que Estados Unidos se ocupara de sus propios problemas de salud pública, en referencia a las "ciudades zombis" afectadas por el consumo de drogas.

Finalmente, Guzmán vaticinó que las consecuencias de este despliegue no serán mayores a corto plazo, pero que su principal objetivo es enviar un mensaje contundente a las otras potencias mundiales: "Esta zona es nuestra".