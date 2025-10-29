En Omaha, Nebraska, la música de Taylor Swift se ha convertido en el hilo que une a un grupo de adultos mayores. Todo comenzó cuando Frank Uryasz Jr., de 95 años, decidió fundar un club de fans de la artista en el centro de cuidados Remington Heights, donde vive junto a otros residentes. Hoy, la iniciativa reúne a más de 100 personas que bailan, cantan y juegan al bingo inspirados en la estrella del pop, mientras sueñan con recibir una visita especial de la cantante.

El club nació en agosto de 2025, luego de que Frank escuchara la canción “Timeless (Taylor’s Version)”, recomendada por su terapeuta ocupacional. Conmovido por la letra, comenzó a compartirla con sus vecinos, y pronto la pasión por Taylor Swift se extendió por todo el centro.

“Al principio pensábamos en limitar el club a 20 personas, pero en pocas semanas ya éramos 100. Incluso algunas enfermeras externas pidieron sumarse”, contó Sarah Zajic, terapeuta ocupacional del lugar.

La comunidad adoptó la temática “swiftie” en su vida diaria: los residentes usan pins con la frase “Amo a Taylor”, escuchan sus canciones durante las sesiones de fisioterapia y decoran espacios comunes con referencias a la artista. Uryasz, además, personalizó su andador con imágenes de Swift y lidera los encuentros semanales, que incluyen coreografías de “Shake It Off”, charlas y proyecciones de conciertos.

Más allá del entretenimiento, la música transformó los hábitos sociales del centro. “Antes, muchos residentes se retiraban temprano a sus habitaciones. Ahora se quedan en los comedores o auditorios compartiendo historias y disfrutando de la música”, relató Zajic.

El entusiasmo llegó tan lejos que Frank decidió escribir una carta a Taylor Swift y a Travis Kelce, invitándolos a participar de una partida de bingo en Omaha. En la misiva, el veterano fan les habla de su historia de amor de más de siete décadas y les ofrece consejos de matrimonio, un gesto que emocionó a toda la comunidad.

Mientras esperan una respuesta, los residentes de Remington Heights siguen organizando nuevas actividades temáticas, desde bailes y karaokes hasta eventos virales inspirados en la cantante. La propuesta, más allá del furor por Taylor Swift, se convirtió en un espacio de alegría, conexión y vitalidad para los mayores del hogar.