Un asteroide hasta ahora desconocido sorprendió a la comunidad científica por su ubicación casi imposible de observar, oculta tras la luz del Sol. Denominado 2025 SC79, este cuerpo de unos 700 metros de diámetro —aproximadamente del tamaño de un estadio de fútbol— fue detectado el 27 de septiembre de 2025 por el astrónomo Scott S. Sheppard, del Instituto Carnegie para la Ciencia, desde el Observatorio Interamericano del Cerro Tololo, en el desierto chileno.

El hallazgo se realizó con la Dark Energy Camera del telescopio Blanco de 4 metros, un instrumento capaz de captar los débiles reflejos de objetos cercanos al Sol. 2025 SC79 pertenece al grupo de los asteroides Atira, una categoría extremadamente rara cuyos miembros orbitan completamente dentro de la órbita terrestre. Solo se conocen 39 objetos de este tipo, y el recién descubierto se convirtió en el más reciente. Su órbita es particularmente extrema: cruza la de Mercurio, se aproxima a Venus y completa una vuelta alrededor del Sol cada 128 días, posicionándose entre los cuerpos más veloces de nuestro Sistema Solar.

Según Sheppard, los asteroides crepusculares como 2025 SC79 son los más difíciles de detectar porque solo pueden observarse durante el amanecer o el atardecer, cuando el resplandor solar se atenúa lo suficiente para que los telescopios puedan registrarlos. Este desafío hace que su descubrimiento sea clave, no solo para ampliar nuestro mapa de objetos cercanos a la Tierra, sino también para evaluar posibles riesgos de impacto. Una roca de estas dimensiones podría generar un desastre continental, con destrucción masiva y alteraciones climáticas, aunque en este caso su trayectoria actual no representa amenaza inmediata.

Además de su velocidad, 2025 SC79 destaca por su resistencia al calor extremo, soportando temperaturas que fundirían la mayoría de los metales terrestres. Esto plantea interrogantes sobre su composición y origen, que podrían ofrecer pistas sobre la formación y evolución de asteroides en regiones cercanas al Sol. Se especula que podría haberse desprendido del cinturón principal de asteroides entre Marte y Júpiter, siendo desplazado hacia el interior del Sistema Solar por interacciones gravitacionales.

El descubrimiento subraya la necesidad de ampliar las estrategias de observación hacia zonas próximas al Sol, usando instrumentos especializados y programas de monitoreo crepuscular. Sheppard, pionero en la detección de objetos con órbitas extremas, considera que comprender cómo llegan estos asteroides a sus posiciones permite proteger la Tierra y conocer mejor la historia del Sistema Solar.

Con 2025 SC79, los científicos agregan un nuevo miembro al catálogo de asteroides, abriendo una ventana hacia un territorio hasta ahora casi inexplorado: el espacio entre la Tierra y el Sol, hogar de los objetos más esquivos y veloces de nuestro vecindario cósmico.