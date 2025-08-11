Un brutal episodio de violencia conmocionó al condado de Nassau, en Florida, cuando Christopher Bobby Rowell, de 34 años, asesinó a balazos a su esposa Marissa Leara Rowell, de 32; a su suegra Sandra Gayle Fogarty, de 71; y a su cuñada Alisha Lael Fogarty, de 33. El ataque ocurrió en la noche del 24 de julio y dejó como única sobreviviente a Winter, la hija del matrimonio, de apenas cinco años.

Según el relato policial, la menor estaba en un pasillo trasero de la vivienda cuando una de las víctimas intentó protegerla empujándola hacia el baño. Sin embargo, la mujer fue alcanzada por un disparo y la sangre salpicó a la niña, que quedó momentáneamente paralizada por el miedo. A pesar de ello, logró escapar y correr hasta la casa de un vecino, quien dio aviso a las autoridades.

Cuando la policía llegó a la escena encontró a las tres mujeres sin vida y al agresor gravemente herido por un disparo en la cabeza, que más tarde se confirmó había sido autoinfligido. Rowell fue trasladado a un hospital, pero murió poco después. Las autoridades destacaron la valentía de la niña, a quien describieron como “muy fuerte y valiente”.

La menor quedó bajo el cuidado de familiares cercanos y recibe asistencia psicológica. La comunidad local inició una campaña solidaria para cubrir los gastos fúnebres y garantizar la contención de Winter. “Esta niña ahora enfrenta un futuro sin el calor y apoyo de su familia”, expresó el organizador de la colecta, quien pidió la colaboración de los vecinos para acompañar su recuperación.