Una impactante tragedia conmocionó a la ciudad de Milán, en el norte de Italia, cuando una mujer de 83 años perdió la vida tras ser aplastada por su propio vecino, quien se arrojó desde el balcón de su departamento en un aparente intento de suicidio.

El episodio ocurrió en un edificio residencial cuando Francesca Manno, la víctima, salió al patio para tirar la basura. En ese momento, un hombre de 70 años cayó desde unos 20 metros de altura y terminó impactando contra ella. La violencia del golpe fue tal que la mujer murió al instante, según informó el medio Milano Today.

En tanto, el hombre que protagonizó la caída sobrevivió y fue trasladado de urgencia a un hospital local. Presenta múltiples fracturas en las piernas y otras lesiones, aunque los médicos confirmaron que se encuentra consciente y fuera de peligro de vida.

Las autoridades policiales descartaron en un primer momento la hipótesis de un pacto suicida. Si bien algunos vecinos pensaron que podía tratarse de una pareja, la investigación determinó que entre ambos solo existía una relación de vecindad.

El caso ahora quedó en manos de la justicia italiana, que imputó al hombre por el delito de homicidio involuntario. Si bien permanece bajo investigación, por el momento se encuentra en libertad y deberá enfrentar el proceso judicial que busca esclarecer la dinámica exacta de los hechos.