El israelí Simon Leviev, cuyo verdadero nombre es Shimon Hayut, fue detenido en las últimas horas en el aeropuerto de Batumi, Georgia, en cumplimiento de una alerta internacional emitida por Interpol. La información fue confirmada oficialmente por el Ministerio del Interior georgiano.

De acuerdo con medios internacionales, el arresto ocurrió cuando el hombre, de 34 años, intentaba ingresar al país. Su abogado, Sagiv Rotenberg, declaró al medio israelí Walla que ya logró hablar con su cliente tras la detención, aunque aclaró que por el momento se desconocen los motivos específicos de la captura.

La historia

La historia de Leviev saltó a la fama mundial en 2022 con el estreno del documental de Netflix “El estafador de Tinder”, que reveló el modus operandi con el que se presentaba como el supuesto hijo del magnate de los diamantes Lev Leviev.

A través de la aplicación de citas Tinder, establecía vínculos sentimentales con mujeres de diferentes países y, tras ganarse su confianza, les pedía grandes sumas de dinero bajo pretextos relacionados con supuestas amenazas contra su seguridad.

Las víctimas denunciaron que el estafador utilizaba ese dinero para financiar un estilo de vida lujoso, con viajes en jets privados, hoteles cinco estrellas y autos de alta gama.

Se estima que Simon Leviev logró defraudar a mujeres en toda Europa por más de 10 millones de dólares. El método combinaba seducción, manipulación emocional y engaños financieros, lo que lo convirtió en uno de los casos de fraude sentimental más resonantes de la última década.