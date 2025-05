Tras ser diagnosticado con cáncer de próstata, Biden agradeció los saludos de pronta recuperación

El expresidente estadounidense Joe Biden, de 82 años, confirmó que fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata, que ya se habría extendido a sus huesos. La noticia se dio a conocer el pasado fin de semana, y este lunes Biden agradeció el “amor y apoyo” recibido de los estadounidenses a través de una publicación en la red social X.

Acompañado de una foto con su esposa Jill, recordó el impacto personal del cáncer, enfermedad que en 2015 se llevó la vida de su hijo Beau. Según el comunicado oficial, el diagnóstico se produjo luego de detectar un nódulo prostático durante estudios realizados por síntomas urinarios.

La oficina del exmandatario detalló que el tumor presenta una puntuación de 9 en la escala de Gleason, lo que lo ubica entre los más agresivos. Aunque no tiene cura definitiva, el cáncer es sensible a la terapia hormonal, lo que permitiría controlar su avance.

La reacción de figuras políticas no se hizo esperar. El actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó estar “entristecido” por la noticia y deseó una pronta recuperación a su exrival. Kamala Harris, quien es la ex vicepresidenta de los Estados Unidos que acompañaba a su fórmula, expresó su respaldo, afirmando que Biden enfrentará este desafío con fuerza y optimismo. Por su parte, Barack Obama, referente y también ex mandatario presidencial estadounidense, destacó el compromiso del ex presidente con la lucha contra el cáncer y manifestó plena confianza en su recuperación.