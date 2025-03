Donald Trump volvió a oficializar una medida contra los extranjeros en su país. El presidente estadounidense dio de baja al Parole, afectando a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití que pretenden ingresar a Estados Unidos.

Según explicó el columnista de política internacional, Sergio Guzmán en el programa Mira quien Habla, el Parole es una figura jurídica que otorga permisos humanitarios a ciudadanos no estadounidenses, que no cumplen con todos los requisitos para acceder a una Visa.

El presidente Trump dio de baja a esta clase de permiso, que afectará en gran medida a ciudadanos haitianos. Se trata de más de 200 mil personas de este país de Centro América que gozan de este permiso humanitario y que tienen que salir de Estados Unidos antes del 24 de abril. Sino regulan esta situación, estos pueden ser detenidos, subidos a un avión y deportados a su país.

Cómo funciona el Parole

El Parole se les otorga a personas no estadounidenses que pretenden ingresar a Estados Unidos por causas específicas. Se les habilita el ingreso temporalmente, pero no se les otorga ninguna clase de Visa. Las razones para que se los habiliten son siempre consideradas humanitarias, extraordinarias como hacerse atender en el país de Norteamérica, cuidar de un familiar, sea o no ciudadano estadounidense o donar un órgano a un ciudadano de este país.

Para que se otorgue este permiso temporal, la persona requiere de un estadounidense que los patrocine. Esto es, que garantice al gobierno de este país, que ellos se harán cargo de solventarlos económicamente, por lo que no implicará un gasto al Estado de este país.

El origen del Parole

El Parole tuvo su origen en la década del 50’, cuando el gobierno estadounidense instauró esta figura jurídica con el objetivo de dar refugio a todos aquellos que habían sido víctimas de una revuelta que había ocurrido en Hungría, por lo que aproximadamente 30 personas huían del régimen Soviético. En esta oportunidad, Estados Unidos los acogió.

En los 60’ Y 70’ el gobierno estadounidense lo utilizó para dar refugio a ciudadanos cubanos. A lo largo de los años, los distintos gobiernos lo utilizaron de moto político según su conveniencia.

En 2022, el presidente Joe Biden instaló el Parole para ciudadanos de Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua.