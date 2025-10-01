Estados Unidos amaneció este miércoles bajo un nuevo “shutdown”, luego de que las negociaciones en el Congreso para prorrogar el presupuesto fracasaran por la falta de consenso entre republicanos y demócratas. El cierre administrativo implica la suspensión de pagos de salarios a funcionarios federales y la interrupción de distintos servicios públicos.

La parálisis comenzó tras la finalización del año fiscal este martes, cuando el presidente Donald Trump necesitaba que el parlamento aprobara una extensión presupuestaria para garantizar el normal funcionamiento del Estado. El choque con la oposición, que reclamaba la continuidad del programa de salud Obamacare y la reversión de recortes en otras áreas sanitarias, terminó por frustrar cualquier acuerdo.

“Los demócratas quieren cerrarlo. Y cuando se cierra, hay que hacer despidos. Así que voy a despedir a muchas personas que se verán muy afectadas”, advirtió Trump en la Casa Blanca, cargando sobre la oposición la responsabilidad de la crisis.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), unos 750.000 empleados federales enfrentarán un desempleo parcial, con una pérdida de ingresos que podría rondar los 400 millones de dólares. Además, analistas advierten que cada semana de cierre reduce en 0,2 puntos porcentuales el crecimiento del PBI estadounidense.

El antecedente más cercano data de diciembre de 2018, cuando un shutdown de 35 días, el más largo de la historia, provocó una caída de 11.000 millones de dólares en la economía.

Aunque los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras, el Senado requiere 60 votos para aprobar el presupuesto, lo que obliga a buscar respaldo demócrata. “Tenemos la voluntad de lograr un acuerdo bipartidista, pero no avalaremos un proyecto que siga desmantelando el sistema sanitario”, advirtió el líder opositor Hakeem Jeffries.

En marzo pasado, una crisis similar estuvo a punto de paralizar la administración, pero un grupo de senadores demócratas terminó cediendo ante la presión oficialista, generando malestar en sus bases. Ahora, con las elecciones legislativas de 2026 en el horizonte, la batalla presupuestaria se convirtió en un nuevo escenario de disputa política que amenaza con un alto costo económico y social.