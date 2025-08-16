Donald Trump y Vladimir Putin protagonizaron una cumbre de tres horas en la base militar de Elmendorf-Richardson, pero no lograron acordar un cese del fuego en la guerra que libran Ucrania y Rusia desde fines de febrero de 2022.

Putin afirmó que la conversación con Trump fue “constructiva” y en un “ambiente de respeto mutuo”, mientras que el líder republicano aseguro que “hubo algunos avances” y que la cita fue “extremadamente productiva”.

Sin embargo, Trump y Putin no lograron acercar posiciones para anunciar una tregua en la guerra que conmueve a Europa y golpea al sistema internacional.

Putin invitó a Trump a Moscú para continuar las negociaciones, en tanto que el presidente de los Estados Unidos anunció que mantendrá conversaciones telefónicas con Volodimir Zelenski y otros mandatarios europeos para informar acerca de su cónclave con el jefe del Kremlin.

Trump y Putin comparecieron en una carpa montada en la pista de la base de Elmendorf-Richardson, y la agenda oficial señalaba que ambos mandatarios harían una presentación formal y a continuación contestarían las preguntas de la prensa internacional.

Putin inició la presentación formal leyendo una carilla que apoyó sobre su atril. El presidente de Rusia no sorprendió a la audiencia que escuchaba sin respirar: insistió –en una elipsis diplomática– con su reclamo de anexar cinco regiones y la península de Crimea que pertenecen a Ucrania.

“Estamos convencidos de que, para que el acuerdo sea duradero y a largo plazo, debemos eliminar todas las causas principales del conflicto”, sostuvo Putin.

Y añadió: “Todavía hay amenazas fundamentales a nuestra seguridad”, en relación a la frontera que comparte con Ucrania y a la exigencia de Zelenski de desplegar tropas europeas para evitar una nueva invasión del Ejército Rojo.