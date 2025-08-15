Después de una larga serie de advertencias, declaraciones y hasta amenazas entre Washington y Moscú, este viernes 15 de agosto, cerca del mediodía, Donald Trump y Vladimir Putin finalmente se encontrarán en una cumbre que promete acaparar la atención global. El escenario elegido es la base militar estadounidense Elmendorf-Richardson, en Anchorage, Alaska, un lugar con historia estratégica: en tiempos de la Guerra Fría fue un centro de radares para monitorear misiles rusos, y hoy aloja modernos cazas Raptor, listos para proteger el espacio aéreo del Ártico.

Fiel a su estilo, Trump anticipó que sabrá en los primeros minutos si la reunión será “buena o mala”. “Si es mala, terminará muy rápido. Si es buena, podríamos lograr la paz en un futuro cercano”, aseguró, aunque calculó un 25% de probabilidades de fracaso.

El encuentro genera esperanzas de que pueda abrirse una vía de diálogo para la guerra en Ucrania, aunque sin uno de los protagonistas centrales: el presidente ucraniano Volodimir Zelenski. En su momento, Trump consideró invitarlo, pero Putin rechazó esa posibilidad.

La agenda contempla primero una conversación privada entre ambos mandatarios y luego una segunda reunión con funcionarios y asesores de las dos potencias. Trump adelantó que será “muy importante” y que abordará cuestiones de fronteras y territorios, evitando usar la expresión “repartir las cosas”, aunque la sugirió entre líneas.

El Kremlin, por su parte, elogió los “esfuerzos” de Trump por intentar poner fin a las hostilidades. El asesor diplomático Yuri Ushakov confirmó que la crisis ucraniana y la cooperación bilateral serán los ejes centrales, con la cita programada para las 11.30 hora local (19.30 GMT).

Tras el encuentro, ambos líderes ofrecerán una conferencia de prensa conjunta, la primera desde su reunión en Helsinki en 2018.

Mientras tanto, en el terreno bélico, las tropas ucranianas resisten ofensivas rusas en la región de Donetsk, donde Moscú afirma haber conquistado nuevas localidades. Kiev respondió con un ataque de drones que provocó un incendio en una refinería rusa y dejó tres heridos cerca de Volgogrado.

Las posiciones siguen siendo opuestas: Rusia exige que Ucrania ceda territorios, incluyendo Crimea, renuncie a ingresar a la OTAN y deje de recibir armas occidentales, condiciones que Kiev califica de inaceptables. En este escenario, la incógnita es qué podrá obtener Trump de un Putin que rara vez muestra fisuras.