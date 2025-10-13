La Plaza de los Rehenes, en el centro de Tel Aviv, dejó de ser el lugar sombrío que fue durante más de dos años. Desde temprano, miles de personas se congregaron para celebrar un hecho histórico: el grupo terrorista Hamas liberó a los últimos 20 rehenes israelíes que permanecían con vida en Gaza.

Entre los liberados se encuentran David y Ariel Cunio, Eitan Horn, Bar Avraham Kuperstein, Evyatar David, Yosef Haim Ohana, Segev Calfon, Avinatan Or, Elkana Buhbut, Maksim Harkin, Nimrod Cohen, Matan Tzangauker, Matan Angrest, Eitan Mor, Gali y Ziv Berman, Omri Miran, Alon Ohel, Guy Gilboa-Dalal y Rom Breslavski.

Se trata de los secuestrados que llevaban más tiempo en cautiverio, desde el ataque terrorista del 7 de octubre de 2023, en el que Hamas asesinó, torturó y secuestró a cientos de civiles israelíes. A 738 días de aquel hecho, el grupo ya no mantiene rehenes israelíes con vida en su poder.

En paralelo a las liberaciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arribó a Israel para participar de los actos oficiales. El mandatario ya se reunió con familiares de los secuestrados, tiene previsto brindar un discurso ante el Parlamento en Jerusalén y, posteriormente, viajar a Egipto para sellar el acuerdo de paz junto a líderes árabes y occidentales.

El pacto, impulsado por la administración estadounidense, establece como primera fase la liberación total de los rehenes y la retirada progresiva de las tropas israelíes del territorio palestino. La siguiente etapa contempla la entrega de los cuerpos de los secuestrados fallecidos, lo que comenzará a concretarse entre la tarde y la noche de este sábado.

El operativo

El plan operativo, aprobado por el Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), dispone protocolos diferenciados para la atención de rehenes vivos y fallecidos, además de medidas de contención y apoyo a sus familias.

Según lo informado, Hamas entregó a los rehenes al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en distintos puntos de la Franja de Gaza. Luego fueron trasladados a zonas seguras para reencontrarse con unidades especiales israelíes, que los condujeron al complejo de recepción de Re’im, donde los esperaban sus familiares.

Posteriormente, cada grupo fue trasladado en helicóptero a uno de los hospitales designados: Ichilov (Tel Aviv), Sheba (Tel HaShomer) o Beilinson (Petah Tikva).

Tres aspectos clave marcaron el operativo: la atención médica y psicológica inmediata para cada rehén, la presencia de helicópteros militares en alerta constante y la coordinación logística entre múltiples organismos de seguridad y salud.

El acuerdo también incluye la liberación de 250 prisioneros condenados a cadena perpetua y la excarcelación de 1.700 detenidos gazatíes, entre ellos mujeres y menores de edad, en cumplimiento de los términos pactados.