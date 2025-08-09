Este sábado fue casi trágico en Estados Unidos. Concretamente en el Time Square, un joven produjo un tiroteo luego de una discusión verbal. Sus víctimas resultaron heridas. Los efectivos policiales lo detuvieron y descubrieron que tiene 17 años.

De acuerdo con los primeros detalles, el hecho se produjo en intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida, en pleno distrito teatral. El tiroteo fue filmado por los testigos que se encontraban allí. Por ello es que lograron ver como fue la huida y la posterior detención.

Las personas heridas fueron una mujer de 18 años, un hombre de 19 y otro de 65. Tras lo sucedido, debieron ser trasladados al Hospital, donde todos ellos permanecen en condición estable y fuera de peligro.