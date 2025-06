En el programa Mira Quien Habla de Canal 13 le consultaron este jueves a Nilo Ocampo, un periodista sanjuanino radicado en Estados Unidos, sobre el conflicto bélico entre Israel e Irán. El comunicador aseguró que la escalada del conflicto en Medio Oriente se debió a que el estado israelí fue advertido que el estado iraní estaba a días de realizar entre 8 y 10 armas nucleares.

"Israel está siendo parte del trabajo sucio de Occidente", sostuvo Ocampo.

El periodista afirmó que Israel recibió la confirmación por parte de la Organización Internacional de la Energía Atómica, que Irán estaba a días de fabricar entre 8 y 10 armas nucleares. Ocampo indicó que no debería pasarse por alto que el país iraní cuenta con la tecnología, el desarrollo y las fábricas para construir misiles con capacidad de alcanzar Europa, y que el destinatario específico sería Roma.

El ataque israelí a Irán se dio en medio de un plazo de 60 días, en la negociación entre Estados Unidos, la Unión Europea e Irán para firmar un acuerdo de desarme nuclear. Este acuerdo buscaba acordar que podrían tener centrales solo para uso pacíficos, pero no para desarrollar armas de esta característica.

Ante la consulta del conductor de Mira Quien Habla sobre si a Israel se le permite tener armas nucleares y a Irán no, el periodista radicado en EEUU, justificó esta situación señalando que, el estado iraní es peligroso. Ocampo puso de ejemplo el conflicto bélico truncado entre Pakistán y La India, que amenazaron con atacarse con armas nucleares.

"El problema con Irán es que en su momento firmó un tratado de no proliferación de armas nucleares y no lo está cumpliendo", sostuvo el periodista. Luego continuó asegurando que el régimen de los Ayatola nunca informó que se salían de dicho pacto.

Hay que tener en cuenta que originalmente el Tratado de no proliferación de armas nucleares excluía a 5 países: Francia, Gran Bretaña, China, Rusia y Estados Unidos. Ocurrió que estas naciones ya contaban con armamento de esta característica.

Ocampo sostuvo que Israel no firmó este tratado y que, hasta la actualidad, no ha afirmado ni negado haber desarrollado armamento nuclear. A su vez, el periodista afirmó que países como Pakistán, La India e Irán comenzaron a faltar a este acuerdo desarrollando esta clase de armamento. "Es importante tener en cuenta que la política de Irán no es solo contra Israel, es contra Occidente completo", aseveró.