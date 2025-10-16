Tras una extensa jornada de debate, el Senado uruguayo aprobó este miércoles la Ley de Muerte Digna, que legaliza la eutanasia y garantiza el derecho de las personas a “transcurrir dignamente el proceso de morir”. Con esta decisión, Uruguay se convirtió en el primer país de Sudamérica en reconocer por ley esta práctica médica.

La sesión en la Cámara de Senadores se extendió por más de diez horas, y el proyecto fue respaldado por los legisladores del Frente Amplio, junto a algunos representantes del Partido Colorado y del Partido Nacional. La norma despenaliza la eutanasia en personas mayores de edad, psíquicamente aptas, que padezcan enfermedades incurables e irreversibles o sufrimientos físicos y emocionales considerados insoportables.

Podrán acceder a este derecho los ciudadanos uruguayos y residentes extranjeros que acrediten su residencia habitual en el país. La ley también establece el procedimiento médico y legal que deberá seguirse en cada caso, bajo estrictas garantías y supervisión profesional.

El proyecto había tenido media sanción el pasado 13 de agosto, cuando fue aprobado en la Cámara de Representantes, y luego pasó por la Comisión de Salud Pública del Senado, que escuchó a especialistas y colectivos antes de darle dictamen favorable.

Durante el debate final, el senador frenteamplista Daniel Borbonet, miembro informante del proyecto, destacó el consenso alcanzado: “Este proyecto ha sido construido con responsabilidad. Se establecieron garantías claras para proteger a los pacientes y se respetó la voluntad individual”, expresó.

Borbonet subrayó que la ley no impone conductas ni obliga a nadie, sino que ofrece una opción humanitaria para quienes enfrentan una enfermedad sin posibilidad de cura. “Es un derecho a decidir. Transcurrir con dignidad el proceso final de la vida no es un delito y no se debe penalizar a nadie”, afirmó.

En la misma línea, el senador colorado Ope Pasquet sostuvo que la norma es “necesaria, liberal y humanitaria”, ya que brinda una salida compasiva a quienes padecen enfermedades terminales y desean evitar sufrimientos prolongados.

Con la aprobación definitiva, el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 180 días. Luego, se conformará una Comisión Honoraria de Revisión, encabezada por el Ministerio de Salud Pública, que se encargará de supervisar los procedimientos y elaborar un informe anual para el Parlamento.

La comisión estará integrada por representantes del Ministerio de Salud Pública, el Colegio Médico del Uruguay, la Universidad de la República y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.