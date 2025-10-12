Un helicóptero se estrelló este sábado en una playa de la ciudad de Huntington Beach, al sur de California, y dejó cinco personas heridas. Entre ellas se encontraban las dos que viajaban a bordo y tres peatones que caminaban por la zona al momento del impacto.

Según testigos, el helicóptero volaba a muy baja altura antes de perder el control y caer sobre unas palmeras cercanas a un estacionamiento ubicado junto a la Pacific Coast Highway, entre Beach Boulevard y Twin Dolphins Drive.

Las imágenes grabadas por vecinos y turistas mostraron cómo la aeronave realizó varios giros bruscos antes de precipitarse. Las autoridades locales informaron a CBS News que los ocupantes fueron rescatados con vida de entre los restos del helicóptero y trasladados junto con los peatones heridos a hospitales cercanos.

El aparato estaba vinculado con el evento “Cars and Copters”, programado para este domingo, según confirmaron desde el municipio. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.