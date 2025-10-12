Video: un helicóptero se estrelló en una playa de California y dejó cinco heridos
La aeronave cayó en la zona costera de Huntington Beach. Entre los heridos hay tres peatones que caminaban por la playa. Las autoridades investigan las causas del accidente.
Un helicóptero se estrelló este sábado en una playa de la ciudad de Huntington Beach, al sur de California, y dejó cinco personas heridas. Entre ellas se encontraban las dos que viajaban a bordo y tres peatones que caminaban por la zona al momento del impacto.
Según testigos, el helicóptero volaba a muy baja altura antes de perder el control y caer sobre unas palmeras cercanas a un estacionamiento ubicado junto a la Pacific Coast Highway, entre Beach Boulevard y Twin Dolphins Drive.
Las imágenes grabadas por vecinos y turistas mostraron cómo la aeronave realizó varios giros bruscos antes de precipitarse. Las autoridades locales informaron a CBS News que los ocupantes fueron rescatados con vida de entre los restos del helicóptero y trasladados junto con los peatones heridos a hospitales cercanos.
El aparato estaba vinculado con el evento “Cars and Copters”, programado para este domingo, según confirmaron desde el municipio. La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) iniciaron una investigación para determinar las causas del siniestro.