La isla de Cebú, en Filipinas, fue epicentro este martes por la noche de un devastador terremoto de magnitud 6,9 que dejó, hasta el momento, al menos 60 víctimas fatales y más de 100 heridos. Las autoridades advirtieron que la cifra podría aumentar en las próximas horas, ya que los equipos de rescate continúan buscando sobrevivientes entre los restos de edificios derrumbados.

El epicentro se registró frente al extremo norte de la isla, en las cercanías de la ciudad de Bogo, que cuenta con unos 90.000 habitantes. La gobernadora de Cebú, Pamela Baricuatro, explicó que la magnitud de la tragedia obligó a que médicos y enfermeros atendieran a heridos graves fuera del hospital provincial.

“Estamos recibiendo reportes de hasta 60 personas fallecidas”, señaló en Manila Rafaelito Alejandro, viceadministrador de la Oficina de Defensa Civil. El Consejo Nacional de Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres confirmó, además, 147 heridos y daños en 22 edificios de las islas centrales.

En Bogo, niños heridos lloraban mientras eran atendidos en improvisadas camas bajo carpas de lona, y trabajadores de la salud trasladaban cuerpos en bolsas mortuorias hacia las morgues cercanas, según constató la agencia AFP.

La oscuridad y las 379 réplicas complicaron las labores de rescate durante la noche. El Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología reportó también daños en carreteras y cortes de energía en varias zonas de Cebú y otras islas, aunque el suministro fue restablecido parcialmente después de la medianoche.

Ante la emergencia, el Gobierno provincial pidió asistencia de médicos voluntarios a través de sus redes sociales oficiales. “Podría haber personas atrapadas bajo los edificios colapsados”, advirtió Wilson Ramos, funcionario de rescate en Cebú.

Filipinas se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las regiones con mayor actividad sísmica del planeta, donde los terremotos son frecuentes y a menudo devastadores.