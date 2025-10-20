En los últimos días, una vieja grabación de 2013 volvió a inundar las redes sociales y provocó debates en todo el mundo. En el video, una bandera estadounidense ondea frente a una grúa portuaria en Miami hasta que el viento la levanta, dejando al descubierto el logotipo de la empresa china ZPMC. La escena, que muchos interpretaron como una metáfora de la “decadencia del sueño americano”, ha cobrado nueva relevancia por el contexto de creciente tensión entre Estados Unidos y China.

El clip, que se viralizó en X (Twitter), TikTok y Facebook, fue compartido por miles de usuarios que afirmaban que el hecho era reciente y que la bandera había sido colocada para ocultar el origen chino de las grúas. Uno de los mensajes más difundidos decía: “Vean el alcance de la hipocresía gringa. El viento desenmascaró la farsa, retirando la bandera y dejando al descubierto las inscripciones chinas”.

Sin embargo, el video no es actual. Según pudo comprobarse a través de una búsqueda inversa en Google Lens, las imágenes corresponden al año 2013, durante una visita del entonces presidente Barack Obama al Puerto de Miami, donde se desarrollaba el proyecto del túnel de Dodge Island, una obra que buscaba mejorar la conexión del puerto con la red de autopistas interestatales.

La agencia Getty Images registró el evento y publicó fotografías del momento exacto en que un militar estadounidense recolocaba la bandera que había sido movida por el viento. En esa ocasión, medios internacionales como CNN y The Guardian también informaron sobre el curioso incidente.

ZPMC, sigla de Shanghai Zhenhua Heavy Industries Co., Ltd., es una empresa estatal china considerada uno de los principales fabricantes de maquinaria portuaria del mundo. Sus grúas están instaladas en distintos puertos estadounidenses, incluido el de Miami.

La viralización del video en 2025 no es casual. En un escenario de rivalidad tecnológica, comercial y geopolítica entre Washington y Pekín —que incluye disputas por el comercio marítimo, la inteligencia artificial y la seguridad portuaria—, muchos internautas interpretaron el clip como un símbolo de dependencia industrial o incluso como un gesto de censura encubierta.

Lo cierto es que la bandera no fue colocada por el gobierno para ocultar el logo, sino como parte de la escenografía protocolar de un acto oficial. El viento, literalmente, hizo el resto.

Más de una década después, aquella breve escena de 2013 ha vuelto a circular como si fuera una novedad, recordando que, en tiempos de redes y algoritmos, un minuto de video puede reescribirse según el clima político del momento.