El Concejo Deliberante de Capital ordenó suspender el convenio de fotomultas

Este jueves se trató en sesión ordinaria del Concejo Deliberante de la Capital el convenio que firmó el ejecutivo a cargo del Intendente Franco Aranda con la empresa Cecaitra para la aplicación del sistema de fotomultas en las calles del departamento.

El tema antes de llegar al recinto ya había generado polémicas ya que desde la oposición consideraban que no era apropiada la refrenda del contrato por parte del cuerpo ya que la gestión de Aranda estaba terminando y no había necesidad de apurar la aplicación, por otra parte también otro ediles se refirieron a que la contratación de la empresa fue sin licitación y solo con fines recaudatorios no preventivos para la seguridad vial. Finalmente se trató y los concejales decidieron por mayoría suspender la aplicación de ese contrato ya firmado por la empresa y el ejecutivo capitalino.

Así lo informó en Compacto 13 el Concejal Juan Sansó que destacó que cuando termine la suspensión ordenada al Intendente Aranda ya no tendrá nada para hacer porque entrará en funciones el Intendente electo Emilio Baistrocchi, quien se ha manifestado en desacuerdo con la contratación de la empresa.

Tomada esta medida por parte del cuerpo deliberativo es el Intendente quien deberá comunicar a la empresa Cecaitra la suspensión del convenio y la duda radica en si ésta podrá iniciar alguna acción legal por los daños que le pueda causar esa suspensión. Así lo remarcó el concejal Sansó a Canal 13.

Votación:

Suspensión del convenio (ganadora): Presidente: Pablo Dara a la cabeza, Gabriel Castro, Oscar Vargas, Daniel Alamos, Javier García, Gonzalo Campos y Silvia Olmos.

Rechazo a la Fotomulta: Ricardo Marún, Gabriel D’Amico, Juan Manuel Sansó, Federico Sansó.

Abstención: Eugenia Raverta.