En primera persona: la lucha de las personas con Discapacidad en Jáchal

Marcos Córdoba, un vecino del departamento Jáchal que debe movilizarse en silla de ruedas, reveló la falta de integración que hay en este municipio respecto a las personas que padecen alguna discapacidad. Este luchador expresó que "nosotros necesitamos ser útiles en el pueblo, pero si no nos ayudan no podemos hacer nada".

Este jachallero contó que él no ha podido utilizar sus piernas desde el momento en que nació, ya que a su mamá le realizaron una radiografía cuando estaba embarazada, lo que le provocó serios daños en su médula. Debido a esto "Marquitos", como le dicen en su pueblo, ha vivido toda su vida en carne propia las complicaciones que trae tener una discapacidad.

Debido a esto el hombre comenzó a luchar por los derechos de las personas que se encuentran en su misma condición, con el objetivo de que "todo el que tenga una discapacidad no se sienta menos". Córdoba contó que hay una gran problema de inclusión laboral para los jachalleros que viven con estas complicaciones.

"Queremos tener mucha inclusión acá en Jachal, lo necesitamos para salir adelante. Nosotros necesitamos ser útiles en el pueblo, pero si no nos ayudan no podemos hacer nada. Yo quisiera trabajar en un comercio o en la misma Municipalidad o en donde sea, pero sentirme útil en la sociedad. Que nos incluyan en el mundo de Jáchal", expresó.

En relación a esto Marcos expresó que sus pares le han manifestado el mismo deseo, declarando que "tienen las mimas ganas que yo de salir adelante y luchar. Somos personas. Todas mis discapacidades no las siento, yo no me siento discapacitado, yo lucho para sentirme como alguien 'normal', yo se que tengo mi discapacidad pero si vos no luchas siempre vas a estar muy abajo. Lo que yo pido es que nos den una oportunidad para demostrar que nosotros podemos".

Finalmente Córdoba también reveló la gran complicación que sufren las personas con alguna discapacidad motriz, cuando llega la Fiesta de la Tradición al departamento. "Dicen por ahí que la fiesta es de todos, entonces que sea de nosotros también. Nosotros también tenemos ganas de ir a ver algún cantante. Yo no pude ir porque es imposible, tiran ripio al piso y es imposible andar con la silla de ruedas. Mi idea es que hagan rampas para que la gente con silla de ruedas pueda ir, para que uno se sienta libre como los demás, que vos no te sientas menos", sentenció "Marquitos".