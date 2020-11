La dura lucha de vecinos de Santa Lucía para escriturar sus casas

Una dura lucha es la que llevan vecinos del barrio 8 de Noviembre en Santa Lucía. Según contó una de sus habitantes, Sonia Vera, en los micrófonos de Canal 13, hace más de un año que vienen peleando para que el IPV les reconozcan sus viviendas y se las escrituren.

La vecina muy ofuscada comentó que hace 5 meses ya que la Unión Vecinal, que fue bautizada con el mismo nombre que el barrio, está establecida legalmente con todos los papeles, sin embrago, no tienen respuestas de autoridades del IPV o del departamento.

‘Me dicen que nosotros figuramos como finca, que nos es el único barrio, que hay muchos barrios que figuran de igual manera’, relató Vera sobre la respuesta que le dieron en el Instituto Provincial de la Vivienda. A su vez, la vecina fue a golpear las puertas de la intendencia de Santa Lucía, pero hasta el momento asegura no haber tenido respuesta.

‘Quise hablar con el intendente Orrego, me atendieron otras personas y me dijeron que ya se iban a comunicar conmigo. Después me pusieron excusas, me hacen esperar horas y horas’, expresó con molestia Sonia.

Luego, la vecina manifestó que solo trabaja por la comunidad y que no sabe porque el Jefe Comunal santaluceño se niega a atenderlos. ‘Necesitamos escriturar nuestras casas, que el barrio se legalice’, aseguró.

En este sentido, desde el IPV, les dijeron que siguieran pagando la casa, pero que hagan de cuenta que compararon un auto y que nunca hicieron la trasferencia. Además, desde el organismo les explicaron a Sonia que la única manera de que puedan destrabar la escrituración, es a través de una ordenanza municipal, en donde Orrego reconozca el barrio. Mientras tanto, los vecinos del Barrio 8 de Noviembre siguen con la misma incertidumbre y la amarga espera.