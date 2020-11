Sin turismo no hay trabajo: la realidad de los artesanos jachalleros

Jáchal continúa siendo el único departamento que no se ha sumado al turismo interno en la provincia de San Juan. Debido a esto hay una gran cantidad de prestadores, artesanos, etc. que hace meses que no pueden generar los ingresos que tenían anteriormente. Estos jachalleros contaron que es algo normal que urja la apertura, ya que la pandemia y la economía van de la mano.

Para conocer cual es la realidad que están atravesando, los propios artesanos contaron frente a la cámara de Canal 13 cómo están trabajando actualmente y que piensan de la posible apertura del turismo interno. En representación de estos trabajadores, una querida vecina del lugar conocida como "Doña Juliana" contó cómo es tener este trabajo en este contexto.

Rodeada de todos sus productos caseros como zapallos en almíbar, dulce de berenjena, mermelada de membrillo, higos en almíbar, entre muchos otros la experimentada jachallera contó que la gran mayoría de sus colegas esta a la espera de la resolución que tomen las autoridades departamentales sobre esta posible re apertura.

"Yo creo que todos estamos a la expectativa de lo que resuelva el municipio y sobre todo la provincia. Si bien todos tenemos problemas con la pandemia y con todo lo que implica el coronavirus, es natural que urja el hecho de que haya turismo", expresó la trabajadora que tiene su puesto en el "Paseo de las artesanías", frente a la plaza departamental.

Finalmente Juliana dio a entender que se encuentran atravesando una delicada situación económica debido a la pandemia, por lo que el ingreso de turistas podría representar un alivio para su bolsillo. "La pandemia va a la par de la economía, estamos en una situación muy difícil de salud y de economía, estamos a la espera de la resolución que haya", sentenció.