Jáchal enciende las alarmas por una inminente sequía

En Jáchal se avecina una de las peores sequías en años, una situación que se venía proyectando hace algunos meses y que hoy está a la vuelta de la esquina. En este sentido, desde Hidráulica, Danilo Vera, señaló que esto sucede por no 'tecnificar el riego'.

'De acuerdo al pronóstico de escurrimiento que ha realizado Hidráulica para esta temporada tenemos un riego en seco. Esta sequía se venía previendo, la situación es bastante delicada con el recurso hídrico', afirmó a Canal 13.

Vera destacó que esta preocupación fue puesta a consideración de los directores de área. 'Nosotros no escapamos de esta situación. En junio ya habíamos alertado que posiblemente tuviéramos esta sequía. El pronóstico ha sido bastante desalentador', dijo.

El funcionario explicó que las nevadas registradas a mitad de año no alcanzaron y que esto quedó plasmado en diques como el Cuesta del Viento. Pero esto es un panorama que puede cambiar. 'Se puede ahorrar mucha agua tecnificando el riego. Estamos regando hace 70 años de la misma forma porque no se ha planificado en la parte privada. Esto seguramente se va a volver a repetir porque no se tecnifica', concluyó.