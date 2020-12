Jáchal: 'No podemos comer para pagar la boleta de la Luz'

Son tiempos difíciles para los vecinos de Jáchal. El aire acondicionado parece imprescindible, a oscuras no se puede estar y para colmo aún quedan algunas boletas atrasadas por pagar. Así viven algunos, quienes contaron a Canal 13 que van sobre la marcha pagando la tercer boleta por vencer de Energía San Juan.

'A mí me llegaba este monto, $5.400, ahora me llega un poco menos, es difícil pagar, se me han acumulado tres meses', afirmó Fabián Barrionuevo, un vecino jachallero. 'Pagas una y llega la otra, a veces uno no come para pagar la boleta', dijo.

En tanto, Barrionuevo señaló que a la hora de hacer el reclamo, reina la confusión. 'Uno va a reclamar y le dicen una cosa, después vuelve a llamar y le dicen otra', afirmó.

En tanto, otra vecina, quien no quiso dar el nombre, destacó que redujo hasta donde pudo el consumo para evitar la deuda, algo que resultó imposible. 'Yo no uso la luz, estoy pagando una y cuando venda los chanchos pagaré la otra', dijo.